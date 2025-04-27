بوتين يؤكد استعداد روسيا لمساعدة إيران في التخفيف من آثار انفجار الميناء

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، عن تعازيه بضحايا انفجار ميناء «رجائي» الإيراني، مؤكدا استعداد روسيا لتقديم المساعدة في إزالة آثار الكارثة.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس القضاء في محافظة هرمزكان مجتبى قهرماني، أن عدد الضحايا في حادثة ميناء رجائي بمدينة بندر عباس بلغ 25 قتيلًا، تم التعرف على هوية 10 منهم، وأكثر من 1139 مصابًا.

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر» للأنباء، صباح الأحد، قال قهرماني، إن «الطب الشرعي بالمحافظة كان في حالة تأهب منذ اللحظات الأولى للحادث».

وأوضح رئيس القضاء أنه «حتى الآن تم تسليم 21 جثة من ضحايا الحادث إلى الطب الشرعي بالمحافظة، فيما يجري تحويل 4 جثث أخرى».

ووقع الانفجار في قطاع الشهيد رجائي بالميناء، وجاء بالتزامن مع انطلاق جولة ثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان. لكن لم تظهر بعد أي دلالة على وجود صلة بين الحدثين.

وقال المتحدث باسم إدارة الأزمات في إيران حسين ظفري، إن الانفجار نجم على ما يبدو عن سوء تخزين مواد كيماوية في حاويات بقطاع الشهيد رجائي.

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء العمال الإيرانية أن «سبب الانفجار يعود إلى المواد الكيماوية الموجودة داخل الحاويات».

وأمر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بإجراء تحقيق في الواقعة، وأرسل وزير الداخلية الذي قال إن الجهود لا تزال جارية لإخماد الحريق ومنع انتشاره إلى مناطق أخرى.

وبثت قنوات إخبارية رسمية إيرانية لقطات لسحابة ضخمة من الدخان الأسود والبرتقالي تتصاعد فوق الميناء في أعقاب الانفجار، وظهر في اللقطات مبنى إداري وقد تحطمت أبوابه وتناثرت الأوراق والحطام في أرجائه.