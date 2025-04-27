الأونروا: ينبغي على السلطات الإسرائيلية رفع الحصار عن غزة

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن السلطات الإسرائيلية تواصل منذ 2 مارس الماضي، منع دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية إلى القطاع.

ونوهت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، أن «سكان غزة غرقوا في دوامة من العنف المميت والحرمان».

وأشارت إلى تصاعد وتيرة الأنشطة العسكرية والأعمال العدائية المكثفة مع انهيار وقف إطلاق النار الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين، مشددة على ضرورة رفع الحصار عن غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 169 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.