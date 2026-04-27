القومية للفنون الشعبية تشارك في معرض الكتاب السنوي لكلية الإعلام بجامعة أكتوبر

شاركت الفرقة القومية للفنون الشعبية، في فعاليات افتتاح الدورة السابعة من معرض الكتاب السنوي بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والذي تنظمه كلية الإعلام بالجامعة بالتعاون مع معهد شنغهاي الدولي للإعلام والعلاقات الدولية بالقاهرة، ويُقام هذا العام تحت عنوان: "من النيل إلى يانجتسي".

وقدمت الفرقة، بقيادة د. محمد الفرماوي، مجموعة من أشهر فقراتها الاستعراضية، منها الشمعدان، ودبكة المجوز، وأغاني البنات، والتنورة، وإدارة مسرحية هاني أبو المعاطي، وتدريب أحمد نصيف ومنى عبد المنعم.

وشهدت العروض، حضورًا رفيع المستوى ضم أعضاء هيئة التدريس وإدارة الجامعة، ومنهم الدكتورة نوال الدجوي، والدكتورة إنجي منصور، نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور نادر البكل، رئيس الجامعة، والوزير المفوض لي تشين، ممثل جمهورية الصين الشعبية، إلى جانب مشاركة وزيرة الثقافة للشؤون الخارجية، وكان في استقبالهم الدكتورة أماني فهمي، عميدة كلية الإعلام.

جاءت مشاركة الفرقة برعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة جيهان زكي، ضمن تعاون قطاع المسرح برئاسة الفنان د. أيمن الشيوي مع المؤسسات التعليمية، وأقيمت عروضها تحت إشراف الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.