مستوطنون يهاجمون قرية شمالي الضفة بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي

هاجم مستوطنون إسرائيليون، الاثنين، قرية جالود شمالي الضفة الغربية المحتلة، تحت حماية جيش الاحتلال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين وإصابة فلسطيني، وفقا لمصادر محلية وطبية.

وقالت مصادر محلية للأناضول، إن مستوطنين اعتدوا بالحجارة والضرب على الفلسطينيين في قرية جالود جنوب مدينة نابلس، فاندلعت مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

وحسب شهود عيان، انتشرت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط القرية خلال الهجوم، لتوفير الحماية للمستوطنين.

وأفادت مصادر طبية بإصابة فلسطيني جراء تعرضه للضرب، وقد نٌقل إلى مستشفى لتلقي العلاج.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة، بينهم 250 ألفا في 15 مستوطنة بالقدس الشرقية.

ومنذ أن بدأت الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023 أسفرت اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة عن استشهاد ما لا يقل عن 1154 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750، واعتقال قرابة 22 ألفا، وفقا لمعطيات فلسطينية.

​​​​​​​كذلك تشمل الاعتداءات: تخريب وهدم منشآت ومنازل وتهجير فلسطينيين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، التي تعدها الأمم المتحدة أراضي فلسطينية محتلة.

ويحذر الفلسطينيون من أن هذه الاعتداءات تمهد لإعلان إسرائيل رسميا ضم الضفة الغربية إليها، ما يعني إنهاء إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

وفي 1948 أُقيمت إسرائيل على أراض احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية.