المستشار الألماني يعرب عن خيبة أمله حيال نهج أمريكا وإسرائيل تجاه إيران

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن "خيبة أمله" حيال نهج الولايات المتحدة وإسرائيل تجاه إيران.

يذكر أن ميرتس، يتولى رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي الذي يشكل مع شقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ما يُعْرَف بـ الاتحاد المسيحي، وهو الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، والذي يضم أيضا الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وعلى هامش اجتماع مغلق للاتحاد المسيحي، قال ميرتس في برلين مساء اليوم الاثنين: "نعم، أصبحت الآن أشعر بخيبة أمل"، لافتا إلى عدم تمكن الولايات المتحدة وإسرائيل من حل لـ "المشكلة"، وهو ما كانتا أعلنتا عن سعيهما إلى تحقيقه في غضون أيام قليلة.

وتابع ميرتس: "لذلك نسعى من الجانب الأوروبي أيضا إلى الإسهام دبلوماسيا في إيجاد حل" وأضاف: "ننسق في هذا الشأن بشكل وثيق مع الجانب الأمريكي، لكننا نقول أيضا إن لدينا تصورات أوروبية خاصة حول كيفية التوصل إلى حل لهذا الصراع".

وكان ميرتس أدلى صباح اليوم بتصريحات حادة حول الحرب على إيران وذلك خلال نقاش مع طلاب في منطقة زاورلاند، حيث اتهم الولايات المتحدة بالافتقار إلى استراتيجية في هذه الحرب.

وقال إن "أمة بأسرها تتعرض للإذلال على يد القيادة الإيرانية". وأضاف أن الولايات المتحدة غير قادرة على إنهاء الحرب بسرعة "لأن الإيرانيين أقوى مما كان يُعتقد، ولأن الأمريكيين لا يملكون على ما يبدو استراتيجية مقنعة حقا في المفاوضات".