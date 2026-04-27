أستاذ اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار أدخل الدول في مرحلة تضخم عالمي

قال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاقتصاد، إن مضيق هُرمز يُعتبر أحد أخطر الممرات الملاحية حاليًا، نظرًا للصراع الذي بدأ في الـ28 من فبراير الماضي، بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الحياة»، مساء الأحد، أن مضيق هرمز يقع في مركز إنتاج ما يزيد عن 50% من النفط العالمي، بجانب مرور 20% من التجارة العالمية عبره، ما أدى لارتفاع الأسعار عالميًا بشكل مباشر، قائلًا: «ربما يعد من أحد الأخطاء التي لم يدرسها ترامب أو لم تدرسها أمريكا».

ورأى أن تضرر العالم من الأحداث حول مضيق هرمز، هو ما دفع ترامب للتراجع والبحث عن الهدنة منذ 10 أيام، قائلًا: «عمل صدمة في الأسعار، وارتفعت الأسعار إلى ما فوق الـ100دولار ولما ترتفع الأسعار لما فوق الـ100 دولار معناها إن إحنا دخلنا في تضخم عالمي».

ونوه إلى التأثيرات الناتجة عن التضخم العالمي، ومنها بعض الأمور اللوجستية، بجانب تكاليف الإمداد والتأمين والنقل، وغيرها.

وذكر أن دول العالم تترقب نتائج هذه الحرب، نظرًا لتعطلها، والأزمات التي عانى منها على مدار السنوات الخمس الماضية، مثل الركود وغيره، مضيفًا: «أدى إلى التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وبالتالي زيادة تكاليف الاستثمار والاستهلاك وهيغير خريطة الاستثمار في العالم».