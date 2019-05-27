الرئيس النمساوي يعلن عزمه إعفاء كورتس وحكومته وتعيين مستشار مؤقت

أعلن الرئيس النمساوي، ألكسندر فان در بيلين، اليوم الأثنين، عزمه إقالة مستشار البلاد، سيباستيان كورتس، وحكومته، استجابة لقرار حجب الثقة منهما الصادر من برلمان النمسا.

وقال فان در بيلين - في كلمة له وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنه سيعفي كورتس وحكومته رسميًا، موضحًا أنه سيعين وزير المالية الحالي، هارتفيج لوجير، مستشارًا نمساويًا مؤقتًا ليقود الحكومة الفيدرالية في هذه المرحلة، ويمثل بالتالي النمسا في قمة الاتحاد الأوروبي ببروكسل غدا الثلاثاء.

وسيتولى لوجير مهمة المستشار حتى اختيار الرئيس النمساوي مرشحًا رسميًا لهذا المنصب الذي سيشغله قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة المزمع إجراؤها في سبتمبر 2019.

وصوت المجلس الوطني النمساوي، في وقت سابق، لصالح قرار حجب الثقة عن كورتس وحكومته على خلفية الفضيحة الناجمة عن نشر شريط فيديو قديم ظهر فيه نائبه السابق، هاينتس كريستيان شتراخيه، وهو يتفاوض مع امرأة ناطقة بلغة روسية على منح صفقات عقارية ضخمة في النمسا مقابل الدعم الإعلامي لحملة حزب الحرية النمساوي، الذي يتزعمه، في انتخابات 2017.

وإثر هذا القرار، قال كورتس لفان در بيلين إنه مستعد لنقل السلطة بلا عراقيل لحكومة مؤقتة ودعم عملها.