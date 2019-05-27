الرئيس الألماني يرى أن حرية الصحافة في أوروبا تواجه ضغطا

صرح الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بأنه يرى أن حرية الصحافة في أوروبا تتعرض لتهديد بصورة متزايدة.

وقال شتاينماير- اليوم الاثنين خلال المنتدى العالمي للإعلام بإذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" بمدينة بون غربي ألمانيا: "في الأونة الأخيرة نرى داخل أوروبا أيضا أن حرية الصحافة وحرية الرأي تقعان تحت ضغط... ويتم محاولة شراء صحف بأكملها من أجل وضعها تحت السيطرة".

وأضاف الرئيس الاتحادي قائلا: "إن ذلك يعد تطورا ضارا يهدد الديمقراطية، يتعين علينا التصدي له في أوروبا".

تجدر الإشارة إلى أن شتاينماير لم يحضر المنتدى بنفسه، وإنما تم توصيله ببون عن طريق دائرة تليفزيونية مغلقة.

ومن جانبه، أكد ماتياس دوبفنر، رئيس دار نشر سبرينجر، أن حرية الصحافة ستواجه خطرا متزايدا على مستوى العالم، وقال: "إن ذلك ليس هو الحال في الدول النامية فحسب، وإنما يمكن أن يحدث هنا في ألمانيا أيضا أن تمنع الشرطة صحفيين خلال مظاهرة، بدلا من مساعدتهم في القيام بعملهم".