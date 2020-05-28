مصرع 3 أشقاء غرقا في نهر النيل ببني سويف

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لقي 3 أشقاء مصرعهم غرقا في مياه نهر النيل، أمام قرية الشناوية التابعة لمركز ناصر شمالي بني سويف.

كان اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من العميد يحيى محفوظ مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد بحالات غرق في مياه نهر النيل أمام قرية الشناوية، والذي وجه بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري بمديرية الأمن لانتشال الجثث.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري جثث 3 أشقاء وهم: مصطفى محمد عيد، 18 عاما، وعبد الرحمن 11 عاما، وعيد، 7 سنوات.

وانتقل إلى مكان الحادث كل من اللواء محمد توفيق مساعد مدير الأمن لمنطقة الشمال، ومحمد بكري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، والرائد محمد محروس رئيس مباحث مركز شرطة ناصر.

تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن جثث الأشقاء الثلاثة المتوفين وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة وتحريات المباحث الجنائية حول الحادث والوقوف على ملابسات الحادث.