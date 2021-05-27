اقتصادات مجموعة أبيك تسجل انكماشا بنسبة أقل من المتوقع العام الماضي

سجل الناتج المحلي الإجمالي على مستوى منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) الذي يضم 21 دولة انكماشا بنسبة 1.9% في عام 2020، حسبما قالت الأمانة العامة للمجموعة في سنغافورة اليوم الخميس.

وتعود النتائج الأفضل من المتوقع إلى تعلم الحكومات "طرقا فعالة لإدارة الوباء" وتقديم "الدعم المالي والنقدي المستمر" خلال النصف الثاني من العام، ما يدعم "إعادة الفتح التدريجي واستئناف الأنشطة الاقتصادية".

وشهدت بيرو والفلبين أكبر نسبتين للانكماش، حيث تقلص الناتج المحلي الإجمالي في كل منهما بنسبة 10% تقريبا، بينما تم تسجيل نمو في أربع دول فقط - بروناي والصين وتايوان وفيتنام.

ويجب أن تسجل اقتصادات المجموعة - التي تمثل نصف تجارة البضائع العالمية وتشمل الصين واليابان والولايات المتحدة صاحبات أكبر نواتج محلية إجمالية في العالم – نموا بمعدل إجمالي يبلغ 6.3% هذا العام "مع إطلاق العنان للطلب المكبوت".

ومع ذلك، حذرت أبيك من أن "التعافي سيكون غير منتظم"، ويرجع ذلك جزئيا إلى "عودة ظهور العدوى" في بعض الأماكن.

وتمت إعادة فرض بعض القيود في دول في أبيك مثل ماليزيا وسنغافورة وتايلاند بسبب ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.