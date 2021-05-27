متحدثة أمريكية: نثق في أن اليابان ستمنح الأولوية للصحة العامة في الألعاب الأولمبية

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الخميس، إن الحكومة الأمريكية تثق في التزام اليابان بمنح الأولوية للصحة العامة في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة أولمبياد طوكيو هذا الصيف وسط جائحة فيروس كورونا.

وأضافت جان بيير "لقد شددت حكومة اليابان على أن الصحة العامة تظل أولوية مركزية.. وهذا هو الالتزام الذي قطعوه لنا ولبلدان أخرى حيث سيحضر رياضيون الألعاب الأولمبية في غضون أسابيع قليلة.. نثق في ما قالته لنا حكومة اليابان".

من جانبها أشارت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" إلى أن هذه التصريحات تأتي بعد أن دعت صحيفة يومية يابانية كبرى في افتتاحية إلى إلغاء الأولمبياد، ما زاد من حالة الجدل حول خطة اليابان للمضي قُدمًا في تنظيم الحدث الرياضي العالمي على الرغم من عدم تمكنها من السيطرة على الوباء.