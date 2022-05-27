الأمم المتحدة: ارتفاع ضحايا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى 8766 مدنيا

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ارتفاع عدد الضحايا من المدنيين بأوكرانيا إلى 8766 منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وقال المكتب الأممي في آخر تحديث لأعداد الضحايا المدنيين في النزاع الروسي الأوكراني، نشره عبر موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة، إنه من الـ4031 قتيلا كان هنالك 1529 رجلا و995 امرأة و92 فتاة و100 فتى بالإضافة إلى 69 طفلاً و1246 بالغًا لم يُعرف جنسهم بعد.

وأضاف البيان أن عدد المصابين بلغ 4735 مصابا؛ هم: 957 رجلاً و629 سيدة و110 فتيات و132 فتى و164 طفلاً و2743 بالغًا لم يعرف جنسهم بعد.

وأوضح المكتب الأممي، أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.

وتعتقد المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير، حيث تأخر تلقي المعلومات من بعض المواقع التي دارت فيها أعمال قتالية مكثفة، ولا تزال العديد من التقارير معلقة.