 ضبط 350 شيكارة سماد مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالدلنجات - بوابة الشروق
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ضبط 350 شيكارة سماد مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالدلنجات

خميس البرعي
نشر في: الجمعة 27 مايو 2022 - 11:30 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 مايو 2022 - 11:30 ص

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية، والعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة تموينية بمركز الدلنجات بقيادة مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية، أسفرت عن ضبط 350 شيكارة سماد مدعم خاص بوزارة الزراعة وممنوع تداوله في الأسواق لدى أحد التجار قام بتجميعها لإعادة بيعها بالسوق السوداء؛ لتحقيق ارباح غير مشروعة.

تم التحفظ على الكمية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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