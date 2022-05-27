 إصابة 8 فتيات في حريق دار أيتام بالطالبية.. والتحريات: السبب ماس كهربائي - بوابة الشروق
الجمعة 27 مايو 2022 1:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟
النتـائـج تصويت

إصابة 8 فتيات في حريق دار أيتام بالطالبية.. والتحريات: السبب ماس كهربائي

محمود عبد السلام
نشر في: الجمعة 27 مايو 2022 - 12:53 م | آخر تحديث: الجمعة 27 مايو 2022 - 12:53 م

أصيبت 8 فتيات بحالات اختناق، في حريق نشب داخل دار أيتام تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبينت التحريات أن سبب نشوب الحريق ماس كهربائي بسلك الثلاجة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد نشوب حريق في دار النجاة والتوفيق للأيتام التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في شارع الفقهاء بمنطقة ترسا بدائرة قسم شرطة الطالبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء، وسيارات الإسعاف لمحل الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، والذي خلف وراءه إصابة 8 فتيات بحالات اختناق مختلفة، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك