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أصيبت 8 فتيات بحالات اختناق، في حريق نشب داخل دار أيتام تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبينت التحريات أن سبب نشوب الحريق ماس كهربائي بسلك الثلاجة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد نشوب حريق في دار النجاة والتوفيق للأيتام التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في شارع الفقهاء بمنطقة ترسا بدائرة قسم شرطة الطالبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء، وسيارات الإسعاف لمحل الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، والذي خلف وراءه إصابة 8 فتيات بحالات اختناق مختلفة، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.