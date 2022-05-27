



استقرت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية، خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 1055 جنيها، وفقا لنادي نجيب سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة السابق.



وبحسب نجيب، سجل جرام عيار 24 ليسجل نحو 1200 جنيها، كما سجل جرام عيار 18 ليسجل 900 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 8400 جنيها.



وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بمصر، بالتغير الذي تشهده الأسعار عالميا، بالإضافة إلى تذبذب سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر العملة الخضراء زادت أسعار المعدن الأصفر، وتزيد جاذبية المعدن الأصفر كملاذ استثماري آمن في ظل تزايد الاضطرابات الجيوسياسية .



وعالميًا،ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة مع تراجع الدولار، لكنها تتجه نحو تسجيل ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي.



وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.50% أو بقيمة 9.30 دولار إلى 1863.20 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.47% عند 1859.38 دولار، متجهة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.50%.