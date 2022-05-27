وزير الخزانة البريطاني يصر على عدم الاستقالة بعد تغريمه لخرق قواعد كورونا

أصر وزير المالية البريطاني ريشي سوناك على أنه لا يفكر في الاستقالة، رغم تغريمه بسبب مخالفته قواعد مكافحة فيروس كورونا خلال فترة عصيبة في منصبه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أنه لم يستبعد التفكير في الاستقالة بعدما أصدرت الشرطة البريطانية غرامة بحقه بشأن حضور تجمع بمناسبة عيد ميلاد رئيس الوزراء بوريس جونسون.

ولكن سوناك أصر على أنه سوف يستمر بنفس "الطاقة والحيوية التي لطالما كنت أتمتع بها لهذه الوظيفة"، حيث أنه يرأس التصدي لأزمة تكلفة المعيشة.

وتعرض وزير المالية وزوجته أكشاتا مورتي لتدقيق مكثف في الشهور الأخيرة، بعدما تكشف أنها تحمل وضع غير مقيم، ما يسمح لها بخفض قيمة الضريبة التي تدفعها في بريطانيا.

وتتعلق الغرامة بحضور تجمع لشخصين أو أكثر في مكان مغلق، داخل غرفة مجلس الوزراء في 10 داونينج ستريت في يونيو 2020 بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد جونسون.