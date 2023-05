منح روبن أوستلوند رئيس لجنة تحكيم مهرجان كان فيلم تشريح السقوط "Anatomy of a Fall"، للمخرجة جوستين ترينت جائزة السعفة الذهبية، وهو دراما قانونية والتي تهدف إلى التحقيق في ذنب أو براءة روائية شهيرة (ساندرا هولر)، متهمة بقتل زوجها. لكن الفيلم هو مجرد استفسار عن زواجهما، حيث يجلب تفاصيل خاصة من حياتهم الشخصية إلى قاعة المحكمة للصحافة والجمهور والجماهير لتشريحها.



ترينت هي ثالث مخرجة تفوز بالسعفة الذهبية (بعد جوليا دوكورنو عن فيلم Titane وجين كامبيون عن فيلم The Piano).



بينما ذهبت الجائزة الكبرى إلى فيلم مجال الاهتمام "The Zone of Interest" للمخرج جوناثان جليزر.



الفيلم المقتبس من رواية الحرب العالمية الثانية لمارتن أميس (الذي وافته المنية خلال المهرجان)، يصور الحياة الخاصة للقائد الألماني (كريستيان فريدل) المسئول عن إعدام عدد لا يحصى من اليهود في أوشفيتز.



يترك الفيلم تلك الفظائع خارج الشاشة إلى حد كبير، مع التركيز على الضابط وزوجته (التي تلعب دورها ساندرا هولر)، ويطلب من المشاهدين مراعاة أخلاق الجناة.