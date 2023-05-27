200 ألف جنيه زيادة جديدة في أسعار بعض السيارات خلال مايو الحالي

واصلت أسعار السيارات ارتفاعها فى السوق المحلية خلال شهر مايو الحالى الذى شهد زيادات للأسبوع الرابع على التوالى فى مختلف العلامات، لتصل قيمة الزيادة إلى 200 ألف جنيه فى بعض الموديلات، بالرغم من عدم توافرها بالسوق.

سوبارو XV

ارتفع سعر سوبارو XV بقيمة تصل إلى 200 ألف جنيه ليصل سعر بيع الفئة الأولى منها إلى مليون جنيه مقابل 830 ألف جنيه، بينما بلغ سعر بيع الفئة الثانية مليون و100 ألف بدلا من 900 ألف جنيه، والفئة الثالثة لمليون و200 ألف مقابل مليون جنيه.

سوبارو إمبريزا

ارتفع سعر سوبارو إمبريزا لتقدم بفئة واحدة بلغت سعرها 900 ألف جنيه بدلا من 730 ألف جنيه.

رينو ميجان

ارتفع سعر بيع الفئة الأولى من رينو ميجان موديل 2023 إلى 865 ألف جنيه مقابل 770 ألفا، بينما بلغ سعر بيع الفئة الثانية 915 ألفا بدلا من 820 ألف جنيه، والفئة الثالثة 955 ألفا مقابل 900 ألف جنيه، والرابعة مليون و25 ألف جنيه بدلا من 930 ألفا والخامسة مليون و45 ألفا مقابل 950 ألفا.

رينو داستر

بينما تم تقديم ارتفع سعر بيع الفئة الأولى من رينو داستر موديل 2023 بنحو 880 ألف جنيه، وبلغ سعر بيع الفئة الثانية 915 ألفا.

رينو ستيب واي

قفز سعر بيع الفئة الأولى من رينو ستيب واي موديل 2023 إلى 635 ألف جنيه مقابل 585 ألفا، بينما بلغ سعر بيع الفئة الثانية 645 ألف بدلا من 595 ألف جنيه.

هيونداى إلنترا HD

صعد سعر بيع الفئة الأولى من هيونداى إلنترا HDموديل 2023 إلى 580 ألف جنيه مقابل 560 ألفا، بينما بلغ سعر بيع الفئة الثانية 590 ألف بدلا من 570 ألف جنيه، والفئة الثالثة 605 آلاف مقابل 585 ألف جنيه، والرابعة 615 ألف جنيه بدلا من 595 ألفا.

هيونداى توسان

زاد سعر بيع الفئة الثانية من هيونداى توسان إلى مليون و40 ألف جنيه مقابل 560 ألفا، بينما بلغ سعر بيع الفئة الثالثة مليون و265 ألفا، والفئة الرابعة مليون و355 ألف، والخامسة تقدم بسعر مليون و365 ألف جنيه.

فورد فوكس

صعد سعر فورد فوكس موديل 2023 بقيمة 35 ألف جنيه، ليصل سعر بيع الفئة الأولى إلى 840 ألف جنيه، والثانية 860 ألفا، والثالثة 870 ألفا والرابعة 900 ألف، والفئة الخامسة 905 آلاف جنيه.

وتأتى هذه الزيادات الكبيرة فى وقت يعانى فى السوق المحلية فى مصر من نقص المعروض، إلى جانب تراجع حجم الطلب على الشراء بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيه كما وصفه بعض المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى.