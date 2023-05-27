سامبدوريا يتعادل مع ساسولو في الدوري الإيطالي

تعادل فريق سامبدوريا مع ضيفه ساسولو 2 /2، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإيطالي.

وتقدم سامبدوريا في الدقيقة الثامنة عن طريق مانولو جابياديني، قبل أن يدرك دومينكو بيراردي التعادل لساسولو بعد ذلك بدقيقة واحدة فقط.

وفي الدقيقة 11 سجل ماتيوس هنريك الهدف الثاني لساسولو، قبل أن يدرك سامبدوريا التعادل عبر هدف سجله مارتن إيرليك لاعب ساسولو بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 78.

ورفع ساسولو رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما رفع سامبدوريا رصيده إلى 19 نقطة في المركز العشرين والأخير، وهو الذي تأكد هبوطه للدرجة الثانية قبل أسابيع.