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رئيس الوزراء العراقي: الحكومة رسمت منهاجا لتطوير القطاعات الأساسية بالبلاد

رئيس الوزراء العراقي المكلّف محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي المكلّف محمد شياع السوداني
أ ش أ
نشر في: السبت 27 مايو 2023 - 7:17 م | آخر تحديث: السبت 27 مايو 2023 - 7:17 م

أكد رئيس مجلس الوزراء العرقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن الحكومة الحالية رسمت منهاجاً متكاملاً لتطوير القطاعات الأساسية في البلاد، مشدداً على حرص الحكومة لتوفير بيئة استثمارية آمنة، خصوصاً أنّ العراق بات يمثل اليوم وجهة استثمارية واعدة.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية المتّحدة سهيل المزروعي، الذي يرأس وفد بلاده المشارك في مؤتمر (طريق التنمية) المنعقد بالعاصمة بغداد، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية - الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يتيحها مشروع طريق التنمية، وانعكاساته الإيجابية المستقبلية على اقتصاد العراق ودول المنطقة.


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