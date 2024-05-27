قال مصدر أمني مطلع، إن التحقيقات الأوليات لحادث إطلاق النيران واستشهاد جندي بالمنطقة الحدودية برفح تشير إلى إطلاق النيران بين عناصر من قوات الاحتلال وعناصر من المقاومة الفلسطينية.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن المصدر قوله إن أن الحادث أدى إلى إطلاق النار في عدة اتجاهات وقيام عنصر التأمين المصري باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران.

وأشار إلى تشكيل لجان تحقيق للوقوف على تفاصيل حادث إطلاق النار بالمنطقة الحدودية برفح، لتحديد المسئوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره.

وأكد أن مصر حذرت من العمليات العسكرية الإسرائيلية بمحور فلادلفيا، موضحا أنه على المجتمع الدولي تحمل مسئولياته من خطورة تفجر الأوضاع الأمنية على الحدود المصرية مع قطاع غزة ومحور فلادلفيا ليس فقط على الأوضاع الأمنية بالحدود لكن لمسارات تدفق المساعدات.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ المتحدث باسم القوات المسلحة المسلحة، استشهاد أحد عناصر التأمين بمنطقة الشريط الحدودى برفح.

وقال المتحدث العسكري في بيان: «تجرى تحقيق بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودى برفح مما أدى إلى إستشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين».