أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحمد حماد البلوي، نائب رئيس الاتحاد السعودي والعربي والدولي للهجن، اليوم الاثنين، جولة تفقدية بالقرية الثراثية التابعة لمضمار هجن شرم الشيخ الدولي، على هامش حضور فعاليات ختام ماراثون سباقات الهجن لموسم 2024.

وتفقدوا معرض المشغولات اليدوية، الذي تضمن ملابس من التراث السيناوي، وإكسسوارات يدوية، ولوحات فنية، وفوانيس من الخرز وغيرها من المشغولات اليدوية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة، بالمعروضات، مؤكدا حرص الوزارة على تبني هذه المواهب، وإقامة معارض لهم داخل مراكز الشباب لمساعدتهم على التسويق.

ووجه وزير الشباب، بإنشاء كامب دائم بقرية التراث، ليكون مركزا لتدريب الشباب على الحرف اليدوية والتدريبات الرياضية، وذلك ضمن خطة الوزارة لتأهيل الشباب رياضيا وإعدادهم لسوق العمل.

من جانبه، أوضح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن القرية التراثية تعد موطنًا لإحياء التراث السيناوي، بما يتضمنه من مشغولات يدوية بكل أنواعها، وسوقا لترويج الأعشاب الطبية والعطرية التطي تتميز بها المحافظة، وهي تضم 4 مناطق هامة، الأولى منطقة ورش لتصنيع المعادن والفخار، والمشغولات اليدوية بواقع 10 ورش، والثانية منطقة معارض لعرض المنتجات الفنية اليدوية، والثالثة منطقة إدارية تتضمن "مكاتب إدارية، مخازن، قاعة محاضرات متعددة الأغراض، قاعة عرض، حمامات"، والرابعة منطقة لاندسكيب وجداريات، ومسرح مكشوف ومطعم بدوي، ومشايات طولية وعرضية، وحدائق مفتوحة.

وأشار إلى أنه جرى إعدادها لتكون مركزا لعرض تراث الأسلاف ليصبح نافذة للأجيال المقبلة، ومتحف مفتوح يحكي قصة التراث السيناوي، كما أنها مؤهلة لاستضافة العديد من الفعاليات والأنشطة التراثية، وإحياء المهن اليدوية أمام السائحين من مختلف جنسيات العالم.