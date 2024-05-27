انطلاق أعمال ملتقى إسكو السعودية 2024 في الرياض بمشاركة 55 شركة منهم 14 دولية

انطلقت اليوم الاثنين في العاصمة السعودية الرياض، أعمال ملتقى "إسكو السعودية 2024" لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة في المملكة، وذلك بهدف تحسين استهلاك الطاقة بمختلف المنشآت التجارية والصناعية بمشاركة 55 شركة مرخصة في المملكة ، منهم 14 شركة دولية.

وأكد مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة ناصر الغامدي في كلمة ألقاها بالجلسة الافتتاحية للملتقى ،وذلك بحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، سعي المركز لكي يكون مرجعاً دولياً في مجال كفاءة الطاقة، وأنموذجاً للحفاظ على الموارد الطبيعية لتعزيز الاستدامة والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية بحلول عام 2030.

وأوضح أن انعقاد ملتقى إسكو السعودية والمعرض المصاحب يأتي ضمن جهود المركز السعودي لكفاءة الطاقة وفي إطار اهتمامه بتقديم طيف واسع من المبادرات والخدمات التي تسهم في تحسين استهلاك الطاقة وذلك إيماناً من المركز بأهمية ودور كفاءة الطاقة في تخفيض الانبعاثات الكربونية، ومساندة الجهود والمساعي الوطنية في التعامل مع التغير المناخي.

وأفاد الغامدي بأن المركز أولى قطاع خدمات كفاءة الطاقة اهتمامه وعنايته حيث سعى إلى تهيئة البيئة اللازمة لمقدمي الخدمة والمستفيدين منها في هذا السوق الواعد لضمان جودة مقدمي خدمات كفاءة الطاقة من خلال تطبيق آلية الترخيص للمهتمين بالاستثمار في هذا المجال بعد استيفاء المتطلبات الفنية اللازمة لتقديم الخدمة، والحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة في مشاريع تدقيق الطاقة، ومشاريع إعادة التأهيل ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المباني الحكومية و التجارية ، والمنشآت الصناعية.

من جهته بين الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) وليد الغريري: " منذ العام 2017 ساهمنا بالتعاون مع المركز في رفع عدد الشركات العاملة في خدمات كفاءة الطاقة لتصل إلى 55 شركة مرخصة في المملكة حتى اليوم، منها: 41 شركة محلية، بالإضافة إلى الجهود المشتركة في استقطاب 14 شركة دولية،. كل هذه الجهود أثمرت عن الوصول إلى وفر مقدر بحوالي 7 تيرا واط ساعة حتى نهاية الربع الأول من العام 2024".

وشهدت الجلسة الافتتاحية إعلان المركز عن إطلاق عدد من المبادرات الممكنة لدعم قطاع خدمات كفاءة الطاقة في المملكة، تلا ذلك تكريم عدد من الجهات الأكاديمية ومقدمي خدمات الطاقة المرخصين من المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وتلا الجلسة افتتاح المعرض المصاحب للملتقى الذي ضم عددًا من الشركات المقدمة لخدمات كفاءة الطاقة والتي حصلت على الترخيص من المركز، حيث قدمت هذه الشركات لمحة عن جهودها وخدماتها لتدقيق الطاقة في المنشآت وسط حضور لافت من أصحاب المنشآت التجارية والمهتمين.