كولر: محمود الخطيب لن يمنحني ميزانية مفتوحة للصفقات

شرح مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تصوره عن إدارة ملف الصفقات الجديدة في بداية كل موسم.

سئل كولر عن ثلاثة نجوم بمواصفات عالمية يحلم بالتعاقد معهم إذا حصل على ميزانية مفتوحة، ليجيب ضاحكا "رئيس النادي محمود الخطيب لن يمنحني أبدا ميزانية مفتوحة".

وأضاف المدرب السويسري خلال استضافته عبر قناة MBC مصر 2 "هذا هو الحال في كل الأندية التي عملت بها، وأتمنى يوما ما أن يأتي الخطيب ويمنحني ميزانية مفتوحة، سيكون وقتها بإمكاني الإجابة على هذا السؤال".

وأشار المدير الفني للأهلي "في أول حوار لي مع رئيس النادي (الخطيب) أثناء مفاوضات التعاقد، أعجبني الأسئلة التي طرحها ورؤيته، وقررت على الفور قبول المهمة".

وتابع "بالطبع لا أتواصل مع (الخطيب) يوميا، لكن أرى الناس كيف يتحدثون معي عنه، وأشعر بقيمته والشعب المصري عاطفي للغاية".

وتحدث مارسيل كولر عن تصوره للصفقات الجديدة، قائلا "عند طرح الأفكار بخصوص التعاقدات فإن الهدف الأول هو تقوية الفريق والتعاقد مع لاعبين يكونوا إضافة للفريق، وهذا ينطبق على التعاقدات مع الأجانب أو المصريين".

وأوضح "من ضمن تحديات كرة القدم أن يتلقى اللاعب عرضا للرحيل عن الفريق، وقتها يجب عليه أن يفكر جيدا في الخطوة قبل اتخاذ أي قرار".

وأتم كولر تصريحاته في هذا الصدد "يجب أن يتأكد اللاعب من طموحاته والفريق الذى سيذهب إليه، وبالطبع لا يمكن إجبار لاعب على البقاء بعكس رغبته، ولن يكون بإمكاني تحفيزه على الأداء بشكل أفضل، لابد أن يدرس اللاعب كل عرض بعناية، فالقرار لا يتعلق بالمال فقط".