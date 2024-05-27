مقتل 10 أشخاص في حادث مروري جنوبي تركيا

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لقي 10 أشخاص حتفهم وأُصيب 30 آخرون بجروح، إثر حادث مروري على الطريق السريع الذي يربط ولاية مرسين بولايتي أضنة وغازي عنتاب جنوبي البلاد.

وبحسب وكالة الأناضول للأنباء، خرجت حافلة عن مسارها وانتقلت للمسار المعاكس من الطريق السريع لتصطدم بسيارتين وشاحنة في قضاء طرسوس بولاية مرسين.

وسارعت سيارات الإسعاف والشرطة والإطفاء إلى مكان الحادث.

وأكد والي مرسين علي حمزة بهلوان في تصريحات لمراسل الأناضول مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين بجروح.

وأعلن وزير العدل التركي يلماز تونج في منشور على حسابه بموقع "إكس" فتح تحقيق بالحادث.

وقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه لأسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم في الحادث.