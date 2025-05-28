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تواصل السلطات المغربية، الثلاثاء، لليوم الثاني إخماد حرائق قضت على 40 هكتارا بغابة "هوارة" في محافظة طنجة شمال البلاد.

والاثنين، اندلعت حرائق في هذه الغابة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح قوية.

وقال المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات في طنجة (حكومية)، عثمان العزاوي، إن "الحريق اجتاح حتى الساعة 17:00 (ت.ج) 40 هكتارا (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع).

وأضاف العزاوي في تصريح للأناضول أن "السلطات تستعين بثلاث طائرات كانادير (برمائية) لإطفاء الحرائق".

وتابع: "يعيق عملية التدخل هبوب الرياح مع ارتفاع درجة الحرارة".

وأردف: "الحريق لم يسفر عن خسائر في الأرواح (..) بالمقابل أتى على مساحات واسعة من أشجار الصنوبر والكلبتوس ونباتات أخرى".

وأوضح أن "عناصر الجيش المغربي والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة تساهم في جهود إطفاء الحريق إلى جانب فرق إخماد الحريق التابعة لوكالة المياه والغابات".

وفي 16 مايو الجاري أعلنت السطات المغربية تخصيص نحو 17 مليون دولار لتعزيز جهود مكافحة حرائق الغابات خلال صيف 2025.

وأوضح المدير العام للوكالة عبد الرحيم هومي، في تصريح صحفي على هامش اجتماع للوكالة منتصف الشهر، أن عدد حرائق الغابات المسجلة خلال عام 2024 بلغ 382 حريقا، مسجلا تراجعا بنسبة 82% مقارنة بعام 2023.

والعام الماضي، التهمت الحرائق حوالي 874 هكتارا، تشكل الأعشاب الثانوية والنباتات الموسمية نحو 45% من المساحات المتضررة.

وتغطي الغابات نحو 12% من مساحة الأراضي المغربية، وتتعرض سنويا لحرائق تتفاوت في شدتها حسب الظروف المناخية والسلوك البشري.