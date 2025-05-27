ترامب يرحب بإيقاع المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ثقته في مستقبل المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية.

وقال ترامب عبر منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال اليوم الثلاثاء: "تم إبلاغي على الفور بأن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تحديد مواعيد الاجتماعات بسرعة"، مضيفا: "هذا حدث إيجابي".

وكتب ترامب أنه سيفرض اتفاقا من جانب واحد إذا عجز المفاوضون الأمريكيون عن التوصل إلى اتفاق، أو عوملوا معاملة غير عادلة.

يوم الجمعة، هدد ترامب الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية عقابية بنسبة 50% اعتبارًا من أول يونيو، ثم أرجأها بعد ذلك بوقت قصير إلى 9 يوليو، لإتاحة الفرصة أمام مزيد من المحادثات.

كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على موقع إكس للتواصل الاجتماعي في مطلع الأسبوع الحالي، بعد مكالمة هاتفية مع ترامب، أن "أوروبا مستعدة لدفع المحادثات بسرعة وحسم".