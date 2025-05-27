زيارة تفقدية لمديرة الرعاية الصحية بوحدات بئر العبد بشمال سيناء وإحالة متغيبين للتحقيق

تفقدت الدكتورة إينا سلام، مديرة الرعاية الصحية بمديرية الصحة بشمال سيناء، وحدات الرعاية الصحية الأولية في التلول، طب أسرة بئر العبد، الشهداء، بالوظة، الروضة، الخربة، الأحرار، و6 أكتوبر، والكرامة.

وأوضحت الدكتورة إينا سلام أن الزيارة التفقدية تأتي بهدف الاطمئنان على مدى انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة، والتأكد من تواجد القوى البشرية، وكذلك توافر الأدوية والطعوم والأمصال والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل.

وقد شملت الزيارة متابعة أعمال التطوير الجارية في وحدتي الأحرار و6 أكتوبر، للتأكد من سير العمل وفقاً للخطط الموضوعة.

وخلال الجولة، وجهت بإحالة الموظفين المتغيبين عن العمل إلى التحقيق. وشددت على توجيهات وكيل الوزارة بأهمية التأكد من رضا المرضى والمواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة، مع توفير جميع أوجه الرعاية الصحية للمرضى، وحسن المعاملة للجمهور.