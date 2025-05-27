تضامن بني سويف: إجراء 30 عملية قلب مجانية للمرضى غير القادرين خلال مايو

أكد رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بني سويف، أن الوزارة مستمرة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين غير القادرين.

وأوضح السمان أنه تم خلال شهر مايو الجاري، إجراء 30 عملية قلب للمرضى الأكثر احتياجًا بقرى ومراكز المحافظة، من خلال جمعية الأورمان، وتحت إشراف مباشر من الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

وأشار إلى حرص المديرية على توسيع قاعدة المستفيدين من تلك الخدمات، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة، من خلال تنظيم قوافل طبية وتنسيق الجهود مع مختلف الجهات المعنية.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن العمليات شملت: جراحات القلب المفتوح، القسطرة العلاجية، والقسطرة الاستكشافية، وجرت جميعها مجانًا بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة.

وأضاف شعبان أن هذا الجهد يأتي استكمالًا لما تقوم به الجمعية منذ سنوات في دعم المرضى غير القادرين، خاصة مرضى القلب، في ظل ارتفاع تكلفة العلاج، مؤكدًا استمرار تنظيم القوافل الطبية في جميع المحافظات، لضمان وصول الخدمة إلى مستحقيها.