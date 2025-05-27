يقدم فريق "ثلاثي جيتار برشلونة" حفلا موسيقيا بالقاهرة في يونيو المقبل، وذلك خلال الزيارة الأولى للفريق العالمي إلى مصر.

يقام الحفل بالملعب الرئيسي لنادي الجزيرة في 24 يونيو 2025، تحت عنوان "Maestros de la Guitarra".

يأتي الحفل تكريمًا لأسطورة الجيتار الأندلسي الراحل باكو دي لوسيا.

ويعد "ثلاثي جيتار برشلونة" أحد أشهر فرق الجيتار والفلامنكو حول العالم، ويصل إلى القاهرة في يوم 22 يونيو، وسيقوم بجولة لأهم المعالم السياحية قبل تقديمه لأمسية موسيقية تضم مزيج بين أنغام "باكو دي لوسيا" الساحرة، وأعمال العمالقة مانويل دي فالا، وفيديريكو جارسيا لوركا، وتشيك كوريا، في ليلة استثنائية تجمع بين عبق التراث الإسباني العريق وجرأة الابتكار الموسيقي المعاصر.

يذكر أن الفرقة حصدت شهرتها العالمية من برشلونة، وحققت أكثر من 250 ألف متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، وقدّمت أكثر من 1200 حفلة موسيقية في أعرق المسارح العالمية، وأبهرت نجومًا عالميين مثل ويل سميث، الذي عبّر عن إعجابه الكبير بأدائهم الاستثنائي لمجموعة من أشهر أغاني مايكل جاكسون، عزفها 4 موسيقيين على جيتار واحد، في مشهد حصد أكثر من 100 مليون مشاهدة حول العالم.