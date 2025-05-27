مصدر أمني ينفي تعدي قوة أمنية على شخص بالإسكندرية مما أدى إلى وفاته

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بعدد من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن الادعاء بتعدى قوة أمنية على شخص بالإسكندرية مما تسبب فى وفاته.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 26 مايو الجارى وأثناء قيام قوة أمنية باستيقاف مركبة توك توك "بدون لوحات معدنية" بأحد الشوارع بمنطقة العطارين بالإسكندرية قيادة (سائق، وبرفقته أحد أصدقائه "له معلومات جنائية") حاول المذكوران الهرب، حيث ترجل مرافق السائق خارج المركبة فاصطدم به قائدها، مما أسفر عن سقوطه أرضاً وإصابته. وتم نقله لإحدى المستشفيات وتوفي خلال تلقيه العلاج اللازم، كما تم ضبط مركبة "التوك توك" وقائدها، وبسؤال شهود العيان أيدوا ما سبق، "أمكن التحصل على مقطع فيديو من كاميرات المراقبة بالمنطقة يوثق حركة المتوفى وتعرضه للاصطدام من قائد مركبة التوك توك دون تدخل أى أطراف".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.