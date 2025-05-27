من تأهل إلى دوري أبطال آسيا من الدوري السعودي؟

تحددت الفرق السعودية الثلاثة المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، مساء اليوم الإثنين، مع نهاية مباريات الجولة الختامية في منافسات الدوري السعودي هذا الموسم.

تأكدت مشاركة الثلاثي الاتحاد والهلال والأهلي في منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

وصعد الاتحاد والهلال إلى المسابقة القارية في الموسم المقبل، بعد احتلالهما الصدارة والوصافة في منافسات الدوري السعودي هذا الموسم على الترتيب، بينما يظهر الأهلي كونه حامل لقب نخبة آسيا.

وفشل النصر في التأهل إلى نخبة آسيا، إذ اكتفى باحتلال المركز الثالث في الدوري السعودي هذا الموسم، عقب خسارته في الجولة الأخيرة أمام الفتح، ما تزامن مع فوز الهلال على القادسية.