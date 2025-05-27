 من تأهل إلى دوري أبطال آسيا من الدوري السعودي؟ - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 مايو 2025 1:03 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

من تأهل إلى دوري أبطال آسيا من الدوري السعودي؟

الشروق
نشر في: الثلاثاء 27 مايو 2025 - 12:41 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 مايو 2025 - 12:41 ص

تحددت الفرق السعودية الثلاثة المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، مساء اليوم الإثنين، مع نهاية مباريات الجولة الختامية في منافسات الدوري السعودي هذا الموسم.

تأكدت مشاركة الثلاثي الاتحاد والهلال والأهلي في منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

وصعد الاتحاد والهلال إلى المسابقة القارية في الموسم المقبل، بعد احتلالهما الصدارة والوصافة في منافسات الدوري السعودي هذا الموسم على الترتيب، بينما يظهر الأهلي كونه حامل لقب نخبة آسيا.

وفشل النصر في التأهل إلى نخبة آسيا، إذ اكتفى باحتلال المركز الثالث في الدوري السعودي هذا الموسم، عقب خسارته في الجولة الأخيرة أمام الفتح، ما تزامن مع فوز الهلال على القادسية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك