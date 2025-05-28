أظهرت تقديرات غرفة التجارة والصناعة في ألمانيا عدم وجود مؤشرات على تعاف سريع للاقتصاد الألماني، مع توقع بانكماش طفيف في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 بالمئة خلال العام الجاري.

وقالت هيلينا ملنيكوف، المديرة العامة للغرفة، في تصريحات اليوم: "الانطلاقة الاقتصادية التي نتمناها جميعا ويحتاج إليها بلدنا، لم تلح في الأفق بعد"، مشيرة إلى تصاعد المخاوف من احتمال تسجيل انكماش اقتصادي للعام الثالث على التوالي، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضافت ملنيكوف: "علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لتفادي أن يكون هذا العام عاما ضائعا".

وتستند توقعات غرفة التجارة والصناعة إلى نتائج مسح اقتصادي جديد أجرته الغرفة وشمل أكثر من 23 ألف شركة، حيث أظهرت النتائج تحسنا طفيفا في بعض المؤشرات، غير أن المزاج العام في قطاع الأعمال لا يزال سلبيا إلى حد كبير، إذ لم تتجاوز نسبة الشركات التي قيمت أوضاعها الحالية بأنها جيدة 25%، فيما ظلت التوقعات المستقبلية لغالبية الشركات متشائمة.

وتجدر الإشارة إلى أن توقعات الحكومة الألمانية الصادرة هذا العام، تشير إلى إمكانية تسجيل الاقتصاد الألماني ركودا في عام 2025، دون تراجع فعلي في معدل النمو.