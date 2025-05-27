محمد بن زايد ونواف سلام يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات إقليمية

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أجرى رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء لبنان نواف سلام، الثلاثاء، مباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات إقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أن ابن زايد استقبل سلام في قصر البحر بأبوظبي.

ولفتت إلى أن سلام يقوم بزيارة عمل إلى الإمارات، يشارك خلالها في أعمال "قمة الإعلام العربي 2025" بإمارة دبي.

والاثنين، انطلقت قمة الإعلام العربي بمشاركة 8 آلاف شخصية من داخل وخارج دولة الإمارات، وتستمر حتى غد الأربعاء.

وقالت الوكالة، إن ابن زايد وسلام بحثا "العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وإمكانيات تعزيزهما لمصلحة البلدين".

وتابعت: "استعرض الجانبان عددا من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".

وأكدا "أهمية العمل على تعزيز أسباب الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها وتنمية دولها.

وخلال اللقاء، أكد بن زايد "موقف دولة الإمارات الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ودعمها كل ما يحقق الاستقرار والتنمية والازدهار لشعبه الشقيق".

فيما عبَّر سلام عن "الحرص على تعزيز علاقات لبنان مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، لما فيه الخير لشعبيهما".

ومنذ عام 2019، يعاني لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخه الحديث، زادتها سوءا تداعيات حرب مدمرة شنتها عليه إسرائيل بين سبتمبر ونوفمبر الماضيين.

وبوتيرة يومية، ترتكب إسرائيل انتهاكات دموية لاتفاق لوقف إطلاق النار بدأ في 27 نوفمبر 2024.

وتحتل منذ عقود أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.