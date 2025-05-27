 العراق يدين سياسة تجويع الشعب الفلسطيني في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العراق يدين سياسة تجويع الشعب الفلسطيني في غزة

بغداد - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 مايو 2025 - 2:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 مايو 2025 - 2:16 م

جددت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، إدانتها ورفضها لـ "سياسة التجويع المؤلمة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة".

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، في بيان صحفي اليوم :"لقد بات واضحاً، ومن دون شك، أن الكيان الصهيوني تجاوز كلّ الاعتبارات الإنسانية والقانونية، وصار يتخذ من الحصار ومنع وصول المساعدات الإنسانية والغذائية أدواتٍ أخرى للإمعان في قتل الفلسطينيين".

وأهاب البيان بـ "جميع الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الدولية، بأن تأخذ دورها، وتمارس أقصى درجات الضغط من أجل إيصال المواد الإغاثية والغذائية، في ظلّ تعنت وإصرار الكيان على الحرب الشاملة وإحداث المجاعة بين سكان غزة المحاصرين".

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