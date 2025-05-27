كولومبيا تعين أول سفير لها في فلسطين: مستعدون لتقديم العلاج للآلاف

أعلنت وزارة الخارجية الكولومبية، أمس الاثنين، تعيين خورخي إيفان أوسبينا أول سفير لها في الأراضي الفلسطينية، وهو رئيس سابق لبلدية مدينة كالي ومقرب من الرئيس غوستافو بيترو.

وكان بيترو قد أعلن في مايو 2024 قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل واتهم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها تنفذ "إبادة جماعية" في غزة، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأعلن السفير الكولومبي أوسبينا أن بلاده مستعدة لتقديم العلاج الطبي لـ"آلاف" الفلسطينيين الذين أُصيبوا خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال أوسبينا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن كولومبيا "تولي اهتماما خاصا لعلاج الأطفال الذين أُصيبوا في الغارات الإسرائيلية"، دون أن يوضح كيفية إجلاء المرضى إلى كولومبيا أو الطريقة التي يمكن من خلالها للعائلات الفلسطينية التقدم بطلب للعلاج هناك.

وأضاف أوسبينا: "لا يمكن للعالم أن يغض الطرف عن المدنيين في غزة والضفة الغربية المحتلة. لا يجوز أن يموت الناس جوعا. يجب أن يتلقوا رعاية طبية فورية، ويجب العمل على تأهيلهم".

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أكد أوسبينا أنه "سيتعيّن البحث مع إسرائيل والعمل معها لتحديد الخطوات اللازمة للسماح بتطوير السفارة الكولومبية من رام الله"، مشددا على أنه "كدولة، نحن نعترف بالدولة الفلسطينية، ونعترف بأن الدولة الفلسطينية والدولة الإسرائيلية يجب أن تتعايشا وتوجدا سويا".

وأوسبينا رئيس سابق لبلدية كالي، ثالث أكبر مدينة في كولومبيا، وانتمى إلى حركات يسارية، وهو ابن إيفان مارينو أوسبينا أحد قادة منظمة إم-19 المسلحة سابقا والتي كان الرئيس بيترو أيضا عضوا فيها.



