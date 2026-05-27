- عودة شاطئ النخيل وسط رقابة مشددة

شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالا متزايدا من المواطنين خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث بدأت حركة توافد الرواد منذ الساعات الأولى من الصباح، وسط انتشار مكثف لمفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على امتداد شواطئ القطاعين الشرقي والغربي، تنفيذا لتوجيهات المحافظ أيمن عطية بضرورة المتابعة المستمرة وتحقيق أقصى درجات الانضباط.

وقد سجلت شواطئ القطاع الشرقي، وفق بيان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، نسب إشغال بلغت نحو 60% خلال ساعات العصر، قبل أن ترتفع مع نهاية اليوم لتتجاوز 75%، بينما لم تتخط نسب الإشغال بشواطئ القطاع الغربي 30% كحد أقصى طوال اليوم.

وقاد أحمد إبراهيم جولات المرور الميدانية على شواطئ القطاع الشرقي، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من الالتزام بالتعليمات المنظمة لاستقبال المواطنين خلال إجازة العيد.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الشواطئ لم تشهد أية مخالفات مؤثرة، باستثناء استمرار حملات ملاحقة الفروشات المخالفة بطريق الكورنيش، إلى جانب رصد بعض حالات نزول المواطنين إلى المناطق الصخرية غير المؤهلة للسباحة، رغم التحذيرات المتكررة حفاظا على سلامتهم.

وشهد شاطئ الهانوفيل المجاني إقبالا كبيرا من المواطنين، الذين أعربوا عن سعادتهم بتوفير شاطئ مجاني كامل الخدمات مع إحكام الرقابة والتنظيم داخله، وهو ما لاقى استحسانا واسعا بين الرواد.

كما أعلنت الإدارة إعادة فتح شاطئ النخيل أمام المواطنين بعد استكمال جميع إجراءات التأمين والالتزام بتعليمات الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وتنفيذ الاشتراطات الخاصة بحماية الرواد، حيث شهد الشاطئ إقبالا متوسطا في أول أيام تشغيله عقب إعادة الافتتاح.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف استمرار المتابعة الميدانية طوال إجازة العيد، مع تكثيف الرقابة على الشواطئ لضمان سلامة المواطنين، داعية الرواد إلى الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ والرايات التحذيرية حفاظا على الأرواح.



