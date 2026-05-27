قال الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، إن افتتاح كورنيش النيل أمام المواطنين في أول أيام عيد الأضحى جاء ضمن استعدادات المحافظة التي تمت خلال الأسبوع السابق للعيد، موضحًا أن الكورنيش يعد من أبرز الأماكن الترفيهية في المحافظة، ويمتد بواجهة تبلغ 1400 متر على النيل.

وأضاف محافظ قنا، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، أن المحافظة عملت خلال العامين الماضيين على تطوير كورنيش النيل ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، مشيرًا إلى أنه تم إعداد الكورنيش على أعلى مستويات الأنشطة الترفيهية، ويتم تشغيله وإدارته من خلال أحد المستثمرين.

وأوضح الببلاوي أن اليوم الأول للعيد شهد دخول المواطنين إلى الكورنيش للمرة الأولى بعد أعمال التطوير، مؤكدًا أن الدخول مسموح به مجانًا للتيسير على أهالي المحافظة.

وأشار إلى أن أكثر من لجنة مرت على الكورنيش قبل الافتتاح، إلى جانب جولة شخصية أجراها بنفسه، للتأكد من توافر وسائل الأمن والحماية والاستعداد للطوارئ، موضحًا أن هناك نقطة لعناصر وزارة الداخلية داخل الكورنيش، إلى جانب وجود الإسعاف والحماية المدنية.

وأكد محافظ قنا أنه تم التأكد من سلامة أنظمة الحماية المدنية ومطابقتها للمواصفات، مضيفًا أن المحافظة اتخذت احتياطاتها تحسبًا لأي طارئ، رغم جاهزية المكان.

وقال الببلاوي إن الأهالي بدوا سعداء مع بداية تدفقهم على الكورنيش، موضحًا أنه مفتوح طوال اليوم من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية عشرة ليلًا، مع تواجد عناصر أمن في جميع الأماكن.

وأضاف أن الكورنيش يضم ملاهي للأطفال ومساحات واسعة، مؤكدًا أن المشروع سيحقق «انفراجة كبيرة جدًا» في الجانب الترفيهي والثقافي لرواد الكورنيش من أبناء محافظة قنا.

ووجه محافظ قنا رسالة إلى المواطنين، قال فيها إن أهالي قنا «ناس طيبين بالفطرة وقلبهم أبيض»، معربًا عن سعادته بفرحتهم، وداعيًا إياهم إلى الحفاظ على المكان، قائلًا إن ما تم إنجازه «حاجتهم» ومُقام بأموالهم، ما يجعلهم أكثر حرصًا على حسن استخدامه والاستمتاع به.