محافظ قنا: استعدادات عيد الأضحى بدأت قبل العيد بـ10 أيام

قال الدكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، إن المحافظة بدأت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك قبل بداية العيد بأكثر من أسبوع إلى 10 أيام؛ تنفيذًا لتوجيهات الدولة ورئيس مجلس الوزراء، من خلال رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية ومديريات الخدمات.

وأضاف محافظ قنا، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، في أول أيام عيد الأضحى، أن الاستعدادات شملت قطاعات الصحة والخدمات والأمن والحماية المدنية والإسعاف، مشيرًا إلى أن الدولة تتعامل مع هذه المواسم من خلال خطط ثابتة وزيادة في كثافات العمل، خاصة في مجالات البيئة وتحسين مستوى النظافة.

وأوضح الببلاوي، أن زيادة معدلات متابعة النظافة خلال فترة العيد تأتي نتيجة تحرك أغلبية المواطنين في الأماكن العامة، بما يتطلب رفع مستوى جاهزية الأجهزة المعنية داخل المحافظة.

وأشار محافظ قنا، إلى أن صلاة عيد الأضحى أُقيمت في 77 ساحة بجميع مراكز المحافظة التسعة، إلى جانب 3200 مسجد، مؤكدًا أن مراسم الصلاة تمت «في خير وسلام»، ولم ترد أي بلاغات عن مشكلات.

وقال الببلاوي، إن المحافظة نظمت، عقب صلاة العيد، احتفالية لأبناء دور الرعاية وذوي الهمم وأبناء الشهداء، مؤكدًا أن هذا اليوم يجب أن يشعروا فيه بأن الجميع أهلهم، وأن واجب المحافظة والجهاز التنفيذي هو التواجد معهم ومشاركتهم فرحة العيد.

وأضاف أن الاحتفالية شهدت أنشطة منذ الصباح، بينها تناول الإفطار مع الأطفال، وعروض قدمها قصر الثقافة بمشاركة أطفال الفرق التابعة له، إلى جانب توزيع هدايا على الأبناء، مؤكدًا: «إحنا أهلهم وموجودين معاهم دائمًا بإذن الله».

وأوضح محافظ قنا، أن المحافظة فعّلت غرف العمليات الرئيسية والفرعية خلال فترة العيد، مشيرًا إلى أن هذا نظام عمل متبع في المناسبات المشابهة، وأن أرقام التواصل متاحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصفحة الرسمية للمحافظة وقناتها الرسمية على «يوتيوب».

وأكد أن جميع الجهات مربوطة بأنظمة اتصالات لاسلكية، وأن أي بلاغ يتم التعامل معه خلال خمس إلى عشر دقائق على الأكثر، سواء كان متعلقًا بالدفاع المدني أو الداخلية أو خدمات المياه والصرف الصحي أو غيرها من الخدمات التنفيذية..

وشدد على أن أجهزة المحافظة تعمل بنسبة 100% لتيسير الأمور على المواطنين خلال فترة العيد.