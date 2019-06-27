وكالة الطاقة الذرية تطالب باستراتيجيات وطنية لمكافحة مرض السرطان

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أهمية وجود استراتيجية وطنية في كل دول العالم لتوفير الرعاية الشاملة لمرضى السرطان، مشيرة الى أن هذه الاستراتيجية يجب أن تتضمن خطة عمل مع ميزانية مرتبطة بها لضمان أن تساهم في خفض العبء الوطني لهذا المرض.

وقالت الوكالة - في بيان أصدرته من مقرها في العاصمة النمساوية فيينا اليوم الخميس - إن هذه التوصية جاءت عقب زيارة وفد من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الإكوادور بناءً على طلب من وزارة الصحة الإكوادورية لتحليل قدرات واحتياجات البلد لمكافحة السرطان.

ولفت البيان إلى تأكيد نائب وزير الصحة فى الاكوادور كارلوس دوران أن الاستنتاجات التي خلص إليها خبراء وكالة الطاقة الذرية ستساعد الإكوادور على تحديد احتياجاتها من مكافحة السرطان ومراقبة تنفيذ الاستراتيجية الحالية لمكافحة مرض السرطان في البلاد.

ونوه البيان الى اقتراح الخبراء - أيضًا - بزيادة القدرة على تشخيص السرطان في مستشفيات الأطفال العامة في البلاد من أجل وضع خطة على مراحل لتطوير خدمات العلاج الإشعاعي الوطنية وضمان وضع تدابير السلامة الإشعاعية بالكامل في مرافق الرعاية الصحية.

وأشار البيان إلى تعاون الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع منظمة الصحة العالمية فى جميع مجالات المكافحة الشاملة للسرطان من الوقاية إلى الرعاية والتخطيط لمكافحة السرطان.