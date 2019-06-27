الرئيس الفرنسي يستبعد إجراء تغيير في هيكل توزيع الأسهم بين رينو ونيسان

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لا يوجد " ما يبرر" إجراء تغيير في هيكل توزيع الأسهم بين شركتي رينو الفرنسية ونيسان موتور لصناعة السيارات، مشيرا إلى الصعوبة التي واجهتها الشركة اليابانية في جهودها لتقليص نفوذ شريكتها الفرنسية على تحالفهما العالمي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماكرون القول في طوكيو اليوم الخميس" لا يوجد في هذا الوضع ما يبرر إجراء تغيير على نظام الإدارة أو هيكل توزيع الأسهم".

وأضاف "لنتوقف عن إحداث حالة من عدم الاستقرار".

ويشار إلى أن الدولة الفرنسية تعد أقوى حامل أسهم في شركة رينو، وتواجدها في مجلس إدارة الشركة لطالما أحدث خلافا مع نيسان، التي كانت تسعى لخفض الحصة التي تمتلكها رينو فيها . ويذكر أن رينو تمتلك حالبا 43% من شركة نيسان، كما تتمتع بحقوق التصويت، في حين تمتلك نيسان 15 % من الشركة الفرنسية.

وقد أصبحت العلاقة بين الشركتين صراعا مفتوحا على السلطة منذ اعتقال الرئيس السابق للتحالف كارلوس غصن في نوفمبر الماضي.

وكان ماكرون، الذي التقى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قبل قمة مجموعة العشرين في أوساكا، قد قال في مؤتمر صحفي مشترك أمس الأربعاء إن شركة رينو والتحالف يتمتعان بالصلابة، مضيفا أن دور الحكومة الفرنسية، التي تمتلك حصة تقدر بـ 15 % في رينو هو حماية الشركات الكبيرة وخاصة موظفيها".