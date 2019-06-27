الخارجية التونسية تنظم غدا الدورة الرابعة لأيام الصداقة والشراكة الإفريقية

تنظم وزارة الشؤون الخارجية التونسية غدا، بالتعاون مع وزارة الزراعة والموارد المائية والصيد البحري ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ووزارة السياحة والصناعات التقليدية والديوان الوطني التونسي للسياحة، الدورة الرابعة "لأيام الصداقة والشراكة الإفريقية" الموّجهة لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لبلدان إفريقيا، جنوب الصحراء المعتمدين بتونس، وذلك لمدة يومين.

يأتى ذلك في إطار دعم وتحفيز علاقات التعاون والشراكة بين تونس وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، في وقت تشهد فيه هذه العلاقات زخما متجددّا في إطار خطة التحرك التي تنتهجها الحكومة التونسية لدعم رصيد تونس وتعزيز حضورها في هذه المنطقة، والتي مثّلت منطلقا لاستعادة تونس لموقعها الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي صلب القارة.

وسيعقد وزير الخارجية التونسي - خلال أعمال الدورة - لقاء تفاعليا مع رؤساء هذه البعثات الدبلوماسية والقنصلية للتباحث والنقاش حول واقع وآفاق التعاون والشراكة على جميع الأصعدة.

وتتضمن أعمال الدورة - أيضا - جانبا اقتصاديا، حيث يعقد بمقر وزارة الزراعة التونسية جلسة عمل يشرف عليها وزير الزراعة بشأن التداول حول آفاق التعاون والاستثمار والشراكة التونسية-الإفريقية في المجال الزراعى.