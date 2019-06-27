الرئيس البرازيلي: يمكن لألمانيا أن تتعلم من البرازيل في قضايا البيئة

قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو أن ألمانيا يمكنها أن تتعلم من البرازيل بعض الأمور في قضايا البيئة.

وقال الرئيس البرازيلي اليوم الخميس لدى وصوله إلى مدينة أوساكا اليابانية، حيث يشارك لأول مرة في قمة دول العشرين التي تضم الدول الصناعية الكبرى: "يمكننا أن نكون قدوة لألمانيا حتى فيما يتعلق بحماية البيئة".

وأضاف بولسونارو قائلا: "إن صناعتهم ما تزال في قسم كبير منها متوقفة على الفحم، لكن صناعتنا لم تعد كذلك، فعليهم أن يتعلموا الكثير منا".

وكان بولسونارو يرد بذلك على تصريحات للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث أعلنت أمس الأربعاء في البرلمان الألماني "بوندستاج"، عن رغبتها في الحديث مع بولسونارو خلال قمة العشرين عن قطع الأخشاب المغالى فيه داخل الغابات المطيرة بالأمازون، وأضافت ميركل: "سأعمل بكل قوة أملكها لكي أوقف هذا الذي يحدث في البرازيل".

وتنتج البرازيل 43 % من طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة، و 55 % من مصادر الطاقة الأحفورية.

ولا يستخدم الفحم في البرازيل إلا بنسبة 6ر5 % وهي نسبة ضئيلة.

أما في ألمانيا فما يزال الفحم يستخدم بنسبة 32 % رغم أن ألمانيا تعد أكبر منتج للطاقة الشمسية.

غير أن الغابة المطيرة في البرازيل والتي تعد حماية للمناخ العالمي ما تزال تتضاءل بقوة.

وتخشى جمعيات حماية البيئة أن يتزايد حجم قطع الأخشاب تحت حكم الرئيس الشعبوي بولسونارو أكثر من ذي قبل.

كان بولسونارو أعلن من قبل أنه لن يحدد مساحات محمية جديدة في منطقة الأمازون وسيسمح بقطع الأخشاب فيها.