فرنسا تتأهب لموجة حرارة غير مسبوقة منذ نصف قرن

مدارس تغلق أبوابها مع توقعات بتسجيل 45 درجة مئوية غدًا.. والسلطات تحظر سير مركبات ملوثة للبيئة.. ونشر مرشات المياه فى الشوارع

أعلنت السلطات الفرنسية، أمس، حزمة من الإجراءات لمواجهة موجة حارة تضرب البلاد، تعد الأصعب منذ نحو نصف قرن.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن الموجة الحارة ستستمر حتى الأحد المقبل، وستبلغ ذروتها غدا الجمعة لتسجل 45 درجة مئوية.

وقال خبير الأرصاد الجوية فرنسوا جوران، إن تلك الموجة الحارة غير المسبوقة هى الأولى منذ عام 1947»، مشيرا إلى أنها يمكن أن تتكرر مرة أخرى عام 2050.

وذكرت محطة «إل.سى.إى» الفرنسية أن أكثر من 65 قطاعا فى البلاد أعلن حالة التأهب تحسبا لهذا الارتفاع القياسى فى درجات الحرارة.

وقررت المدراس فى عدة مدن إغلاق أبوابها أمام الطلاب، بداية من اليوم الخميس، بينها 51 مدينة فى إقليم إيسون (جنوب باريس)، وطالبت المدارس أولياء الأمور إبقاء أبناءهم فى المنزل لمدة أسبوع حرصا على حياتهم».

كما أعلنت السلطات الفرنسية خفض سرعات وسائل المواصلات وتم حظر السير فى بعض المناطق، بينها العاصمة باريس. وانتشرت فى شوارع المدن الفرنسية مرشات المياه للتخفيف من الحر.

وأطلقت السلطات خط ساخن للابلاغ عن الطوارىء نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وأعلنت هيئة السكك الحديدية وخطوط مترو الأنفاق تهدئة السرعة ووقف بعض الخطوط.

من جانبها، أعلنت مديرية الشرطة فى باريس، أنه تم حظر سير السيارات التى تحمل رخص من الفئة الثالثة والرابعة والخامسة (تستخدم الديزل) وسيارات من طراز قبل عام 2011، لتخفيف الانبعاثات الملوثة، وسيدخل الحظر حيز التنفيذ خلال الفترة ما بين الخامسة والنصف فجرا حتى منتصف الليل فى باريس وعدة مدن بينها ستراسبورج وليون ويقدر عددهم نحو 4.7 مليون سيارة، على أن يتم السماح فقط بالسيارات الكهربائية والهيدروجينية.

وقالت وزارة الانتقال البيئى الفرنسية أنها المرة الأولى التى يحظر فيها سير السيارات من الفئة الثالثة.

يشار إلى أنه سجلت أعلى درجة حرارة فى فرنسا، فى 21 يونيو 2003 بنحو 41.5 درجة مئوية، أما أعلى درجة حرارة فى تاريخ البلاد كانت 44.1 درجة مئوية، وجرى تسجيلها فى 12 أغسطس من العام نفسه الذى ضربت فيه موجة حارة أوروبا وهو ما أسفر عن وفاة نحو 70 ألف شخص.