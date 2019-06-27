جوايدو يتهم حكومة فنزويلا بمحاولة اختطاف اعضاء بطاقمه

اتهم خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا الأربعاء حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بمحاولة اختطاف أفراد من طاقمه.



وقال جوايدو في مؤتمر صحفي إن مسلحين كانوا يستقلون دراجات نارية ويرتدون ملابس مدنية أوقفوا أعضاء بطاقمه كانوا في طريقهم إلى اجتماعات.



وأضاف أنهم هددوا بالقبض على أعضاء بالطاقم ونقلهم إلى مقر جهاز المخابرات العسكرية.



وتم إطلاق سراح أعضاء الطاقم بعد تدخل جوايدو، وفقًا لمقطع فيديو نُشر في حساب الرئاسة المؤقتة على موقع تويتر.



وقال زعيم المعارضة "العنف والاضطهاد هما الرد الوحيد بجعبة النظام".