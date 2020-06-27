صلاح: التتويج بالدوري الإنجليزي كان حلما

أعرب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن سعادته البالغة بتحقيق حلمه بالتتويج بالبريميرليج، مشيرا إلى أن نتيجة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي انتهت كما أراد أغلب لاعبي الليفر.

وتوج ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي، أمس الخميس، بعد خسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي (2-1) في مباراة الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح في لقاء مع "بي إن سبورتس" حول التتويج بالدوري:«شئ كبير الفوز باللقب بعد هذا العدد من السنين بعد 30 سنة، كان حلما من أحلامي التتويج بالدوري، وأن أحقق شيئا قلته من كبير فهذا أمر كبير بالنسبة لي».

وحول مباراة أمس بين تشيلسي ومانشستر سيتي والتي توجت ليفربول باللقب:«كان هناك من يريد فوز السيتي وآخرين كانوا يريدون فوز تشيلسي، والأغلبية كانت تريد فوز تشيلسي، والنتيجة خرجت مثلما كان يريد معظم اللاعبين».