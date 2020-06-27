رواندا تعيد إغلاق أجزاء من العاصمة كيجالي بعد تفشي فيروس كورونا مرة أخرى

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دفعت موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) اليوم الجمعة،الحكومة الرواندية لوضع ست قرى تابعة للعاصمة كيجالي ، مرة أخرى تحت حالة " الإغلاق التام".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للحكومة المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن كيجالي سجلت 21 حالة جديدة هذا الشهر.

وأضاف البيان أن قرار إعادة تطبيق الإغلاق بتلك المناطق اتخذ بعد التشاور مع وزارة الصحة .

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل ما مجموعه 850 حالة إصابة مؤكدة في رواندا وحالتي وفاة منذ الإعلان عن أول حالة إيجابية في آذار/

مارس الماضي.