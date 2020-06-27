عبد الحفيظ يجتمع بسيزا لمناقشة تعليمات فايلر

عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مطولة مع ديفيد سيزا المدرب العام، وسامي قمصان مدرب الفريق، على هامش المران الجماعي للفريق اليوم السبت.
وجاءت جلسة مدير الكرة بثنائي الجهاز الفني لمناقشة عدد من الأمور التنسيقية الخاصة بتدريبات الفريق وفقا لتعليمات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.
وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة في إطار البرنامج البدني الموضوع لهم منذ استئناف التدريبات صباح الأربعاء الماضي.
وتضم المجموعة الأولى كلا من محمد الشناوي ووليد سليمان وعلي معلول وأيمن أشرف، ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأليو ديانج وأليو بادجي وجيرالدو ومصطفى شوبير ومحمد فخري وشادي رضوان.