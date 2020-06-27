 الصحة الأردنية: تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لوافدين من الخارج - بوابة الشروق
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الصحة الأردنية: تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لوافدين من الخارج

أ ش أ
نشر في: السبت 27 يونيو 2020 - 7:57 م | آخر تحديث: السبت 27 يونيو 2020 - 7:57 م

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1111 إصابة.

وأوضح بيان لوزارة الصحة الأردنية، أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم السبت - أن الحالات الجديدة هى 4 حالات لأردنيين قادمين من الخارج ممن يقيمون في فنادق الحجر (3 من السعوديّة، و1 من الكويت)، و3 حالات لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر حدود العمري.

وأشار البيان، إلى تسجيل 11 حالة شفاء، كما تم إجراء 7 آلاف و234 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 369 ألفا و560 فحصا.

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