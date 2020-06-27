تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الحديد في الأسواق المحلية استقرارا، خلال تعاملات اليوم السبت، وفقا لأحدث الأسعار المتداولة بالسوق.
وتنشر جريدة "الشروق"، أسعار الحديد والأسمنت على النحو التالي:
- حديد عز 9750 جنيها للطن.
- حديد المصريين 9500 جنيه.
- المراكبي 9500 جنيه.
- بشاي 9600 جنيها.
- حديد الجيوشي 9500 جنيه.
- حديد مصر ستيل 9500 جنيه.
- حديد العشري 9500 جنيه.
- حديد العتال 9600 جنيه.
فيما استقرت أسعار الأسمنت اليوم على النحو التالي:
- سعر طن شركة سيناء 705 جنيهات.
- أسمنت حلوان سجل 715 جنيها للطن.
- أسمنت أسيوط عند 703 جنيهات.
- أسمنت النصر 708 جنيهات.
- لافارج للأسمنت 710 جنيهات.
- أسمنت بني سويف 780 جنيها.
- أسمنت السويس 713 جنيها.
- أسمنت أسوان 708 جنيهات.